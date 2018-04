Zé Roberto tenta motivar jogadoras O time do técnico José Roberto Guimarães teve um dia difícil na véspera da decisão da medalha de bronze contra Cuba, neste sábado, a partir das 12 horas (horário de Brasília), no ginásio da Paz e Amizade do Complexo de Faliro. Nesta sexta-feira, as meninas da seleção ainda passaram todo o dia remoendo a partida de quinta-feira, em que deixaram escapar a grande oportunidade de ir à final olímpica do torneio de vôlei feminino. Afinal, o Brasil teve várias chances de fechar o jogo, mas perdeu para a Rússia. Mas no treino da noite, e após muita conversa, a equipe já estava mais animada. Zé Roberto acredita que as jogadoras vão entrar em quadra convencidas de que a medalha de bronze olímpica também é muito importante. "O day after é muito, mas muito complicado e foi um dia terrível. Mas o que passou, passou e não adianta mais ficar remoendo. Conversamos muito", revelou Zé Roberto. O técnico tentou convencer suas atletas que o pódio olímpico é o objetivo da seleção para esse último confronto contra as cubanas. "Esse bronze é importante para algumas jogadoras que estão estreando em Olimpíada (caso de Mari, Sassá e até Arlene) e ainda não têm medalha, para aquelas que podem ganhar a terceira medalha olímpica (caso de Virna e Fofão) ou a segunda da carreira (caso de Fernanda Venturini). Acho que elas tem de acreditar que não podem deixar escapar a oportunidade."