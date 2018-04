Zé Roberto: time soube ter calma e equilíbrio O técnico José Roberto Guimarães não é dado a elogios, mas ontem não se conteve. "Gostei da serenidade das meninas. Antes do jogo, conversamos sobre o fator psicológico e percebi um equilíbrio muito grande na equipe", comentou o treinador. "E esta certa tranqüilidade fez com que Cuba errasse alguns saques no tie-break." A disciplina tática foi outro ponto positivo da equipe brasileira, entende o treinador. "No aspecto ofensivo, elas cumpriram à risca o que foi estudado", disse. Na avaliação de Zé Roberto, o jogo poderia ser decidido a partir de um importante detalhe. "Sabíamos que sacar bem seria fundamental. E essa tem sido a tônica do time", comentou. "Além do saque, o ataque nos ajudou bastante, exceto em algumas bolas." A equipe brasileira folga hoje. Vai se deslocar para a cidade Sendai, onde disputa mais uma rodada da Copa do Mundo. Amanhã, enfrenta o Peru, comandado pelo brasileiro Ênio Figueiredo. Na seqüência, joga contra os Estados Unidos. Depois, o time segue para Kumamoto, onde jogará contra Tailândia, Coréia do Sul e República Dominicana.