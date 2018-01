Zé Roberto vai comandar time da Unisul O técnico José Roberto Guimarães aceitou o convite da Unisul para comandar o time na próxima edição da Superliga Masculina de Vôlei. Enquanto isso, ele iniciou nesta segunda-feira o trabalho com a seleção brasileira feminina, no Centro de Desenvolvimento de Saquarema, no Rio. Logo após o fim da última Superliga Feminina, Zé Roberto se desligou da campeã Finasa/Osasco, dizendo que não queria mais dirigir uma equipe de clube enquanto comandasse a seleção. Mas ele acha que não haverá problema em ser o técnico de um time masculino.