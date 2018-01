Zé Roberto vai pagar promessa na Espanha O técnico José Roberto Guimarães virou um estudioso das peregrinações a Santiago de Compostela, na Espanha. Consultando livros, a internet ou conversando com integrantes de sociedades que reúnem esses viajantes em São Paulo, já aprendeu até a técnica para cuidar das bolhas nos pés ? da drenagem ao curativo com um tipo especial de esparadrapo, chamado segunda pele ?, conhecimento de que certamente vai precisar na caminhada de 800 quilômetros. A mulher, Alcione, ainda tentou convencê-lo a fazer apenas a metade do percurso. ?Não posso. É uma promessa. Vou levar uns 30 dias?, disse Zé Roberto, de 45 anos. A promessa é pelo inédito título de campeão brasileiro conquistado quinta-feira à noite pelo BCN, que conta com um grupo excepcional de jogadoras, como Fernanda Venturini, Virna, Bia, Arlene, Paula Pequeno e Valeskinha. Nesta sexta-feira, o time foi recebido pela torcida de Osasco no Ginásio Professor José Liberatti. Na segunda-feira, participará de carreata e visitará o prefeito. Terça-feira é o dia da festa da Confederação Brasileira de Vôlei. E o BCN tem muito a comemorar. Sob o comando de Zé Roberto, técnico campeão olímpico com a seleção masculina em Barcelona, em 1992, o clube ganhou o primeiro título em dez anos com uma campanha impecável: na temporada venceu 63 de 68 jogos; fechou o playoff decisivo por 3 a 0, vencendo 24 sets e perdendo 2. Antes de seguir para Santiago de Compostela ? ?decidi que iria quando viajei com o Corinthians, em 2000, para La Coruña? ?, o técnico terá de discutir o futuro no vôlei. ?Vamos conversar sobre a renovação.? O BCN terá ainda de renovar com as jogadoras, o que pode não ser tão fácil ? Paula Pequeno, por exemplo, está ainda mais valorizada com a atuação na Superliga e a convocação para a seleção e vale 6 pontos no ranking (o que a torna ainda mais interessante para os clubes, que têm limite de pontos para montar os elencos). O técnico quer ver tudo resolvido até a segunda semana de maio, quando segue para a Europa.