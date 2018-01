Zé Roberto valoriza a força do conjunto Depois de conquistar o título do Grand Prix de Vôlei Feminino, com a vitória sobre a Itália nesta segunda-feira, o técnico da seleção brasileira, José Roberto Guimarães, revelou que o principal mérito desse grupo campeão é a força do conjunto. Foi a 5ª vez que o Brasil ganhou este torneio, um recorde. ?Foi um torneio longo, difícil. Mas o grupo mostrou regularidade. Fomos a seleção que mais jogadoras usou. Fizemos um rodízio constante e sempre mantivemos o nível. Esse foi o ponto forte?, disse Zé Roberto, em entrevista ao programa Redação SporTV. O Grand Prix, disputado na Ásia, começou no dia 24 de junho. Na primeira fase, o Brasil conseguiu 8 vitórias e perdeu apenas 1 jogo, para a China. Na fase decisiva, em Sendai, no Japão, a seleção brasileira ganhou mais 4 partidas e teve outra derrota, novamente para as chinesas. ?Temos um time jovem, que ainda tem muito a aprender. Mas para ganhar da gente a outra equipe vai ter que correr muito?, avisou Zé Roberto, que renovou bastante a seleção brasileira, já pensando na preparação para os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. E esse novo trabalho da seleção feminina está sendo um sucesso. Antes do título do Grand Prix, o Brasil conquistou os outros dois torneios que disputou: em Courmayuer, na Itália, e Montreux, na Suíça. ?Ainda estamos começando, mas estou muito feliz. Esse grupo tem muita garra?, afirmou Zé Roberto.