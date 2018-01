Zé Roberto volta animado com a seleção Depois de enfrentar a maratona de quatro jogos em uma semana contra os Estados Unidos, no Texas, as meninas da seleção brasileira feminina de vôlei descansam até quinta-feira. Aí, se reapresentam ao técnico José Roberto Guimarães, em São Paulo, para os treinos para a Copa do Mundo do Japão, de 1º a 15 de novembro. O grupo desembarcou nesta segunda-feira em São Paulo e Zé Roberto chegou bastante animado, mas cauteloso com o futuro da seleção. "Foi uma excursão bastante interessante, apesar de que fazer quatro jogos em uma semana seja pesado. Jogamos quatro vezes com o segundo time do ranking mundial da Federação Internacional e ganhamos três. O parâmetro que tivemos foi importante para ver como estávamos e como as norte-americanas estão", afirmou o treinador. Apesar do saldo positivo nos amistosos, Zé Roberto mantém-se cauteloso para a competição japonesa, que classificará os três primeiros para a Olimpíada de Atenas/2004. "Podemos brigar pelo título, mas o mais importante é sabermos que estamos entre as melhores equipes do mundo. Vai depender de fatores como nosso tempo de treinamento, dos nossos adversários. Condições nosso time tem", disse. Sobre a estréia contra a China, pelo grupo B, no dia 1º, Zé Roberto fez um alerta: "O ideal em competições é começar com times mais fracos, para ir pegando ritmo de jogo. Mas em uma Copa do Mundo isso não é possível. No caso da China, o que mais nos preocupa é a escola asiática, que é uma equipe que joga sempre com velocidade e ótimo sistema defensivo. Ninguém no mundo tem tanta velocidade." Mas o treinador brasileiro sabe que tem uma vantagem em relação ao adversário: a nova formação do grupo. "Talvez tenhamos mais informação delas do que elas do nosso grupo. Pelo menos é isso o que estou esperando. A China conhece algumas jogadoras como a Virna e a Fabi, mas já faz um tempo que não jogam com outras como Érika e Walewska", revelou. Apesar de querer trabalhar com todas as atletas, o time base de Zé Roberto conta com Bia, Fernanda Venturini, Érika, Virna, Valeskinha e Walewska. As líberos Fabi e Arlene estão sendo revezadas.