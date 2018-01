Zé Roberto volta aos times masculinos Depois de conquistar três títulos consecutivos na Superliga Feminina, com o Finasa/Osasco, o técnico José Roberto Guimarães volta nesta quinta-feira a comandar uma equipe masculina: é a Nexxrera/Panthec/Unisul, que faz sua primeira partida fora de casa, às 20h30, diante da Tamoyo/São Caetano. O jogo terá transmissão do SporTV. A última equipe masculina que o técnico Zé Roberto comandou foi o Banespa, na temporada de 1996/97. ?Se me perguntassem há três meses se a Unisul era a favorita, poderia até dizer que sim. Mas perdemos o Rodrigão (campeão olímpico) para a Itália e o Evandro se machucou no Paulista (teve uma séria contusão no joelho). Esperamos contar com ele nas finais da Superliga porque era um jogador que estava em seu melhor momento?, analisou o técnico. Apesar de estarem treinando com Zé Roberto há menos de um mês, os jogadores estão satisfeitos. ?O Zé jogou na minha posição e isso me ajuda demais. É um cara crítico, perfeccionista. Nossa equipe é nova e quer crescer, por isso é o momento ideal para termos um técnico como ele?, garante o levantador Vinhedo. A estrela do time é o ponta Ezinho, que se destacou na conquista da Copa dos Campeões com a Seleção Brasileira. O jogador foi chamado de ?craque? por Zé Roberto. ?É um dos melhores passadores do mundo?, emendou o técnico. O jogador retribuiu: ?Receber um elogio desse faz com que a responsabilidade cresça em relação ao time. Quando voltei da Seleção, o Chico Santos (ex-assistente de Bernardinho) me disse para fazer uma boa Superliga, que isso me daria mais chances de voltar à Seleção.? A rodada da Superliga Masculina terá outros quatro jogos nesta quinta. Destaque para o Banespa, atual campeão, que às 20 horas recebe a Cimed, de Florianópolis, uma das candidatas ao título. No mesmo horário a UCS recebe a Lupo/Náutico em Caxias do Sul; a Wizard/Campinas joga fora de casa com o Bento, em Bento Gonçalves, e em São Leopoldo a On Line recebe o Shopping ABC/Aramaçan.