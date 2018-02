Zebras abrem a competição

O duelo entre Sepahan, do Irã, e Waitakere United, da Nova Zelândia, abre hoje, às 8h45 (de Brasília), o terceiro Mundial de Clubes da Fifa, em Tóquio, no Japão. Apesar de as equipes serem figurantes na competição - o ganhador disputará vaga na semifinal, contra o Urawa Red Diamonds, do Japão -, o clima é de empolgação. ''''Esse jogo vale tanto quanto uma final da Copa dos Campeões da Europa'''', afirmou Luka Bonacic, treinador do Sepahan. Para os neozelandeses, a partida será a mais importante de sua história. A ascensão foi favorecida pela sorte: este ano, o time foi convidado a participar da Copa dos Campeões da Oceania, no lugar do Port Vila Sharks, de Vanuatu. Conquistou o título e garantiu vaga no Japão. Os iranianos também foram favorecidos: perderam a final da Copa da Ásia para o Urawa Red Diamonds, mas os japoneses, como campeões do país-sede, já tinham a vaga. O Sepahan ficou com a vaga asiática. ASTROS Favorito do Mundial, o Milan chegou ontem ao Japão. Centenas de torcedores receberam os italianos no aeroporto de Narita e o mais aplaudido foi Kaká. A missão dos europeus é acabar com o domínio sul-americano no torneio, conquistado em 2005 pelo São Paulo e em 2006 pelo Internacional. ''''Tentaremos ser campeões para coroar um ano muito especial'''', afirmou o técnico Carlo Ancelotti. O Milan terá de superar outro favorito: o campeão da Libertadores, o argentino Boca Juniors.