Zebras não entram

No ano passado, sem vencer nenhuma das nove corridas europeias, partiu para a parte final do campeonato ocupando apenas a quarta colocação no campeonato, 39 pontos atrás do líder Fernando Alonso, e só conseguiu a virada graças a quatro vitórias consecutivas - Cingapura, Japão, Coreia do Sul e Índia.

Na volta da F-1 a Barcelona, onde as equipes fizeram os últimos oito dias de treinos antes de começar o Mundial, deu o que se esperava: Red Bull, Ferrari, Lotus e Mercedes. As equipes conhecem tão bem cada palmo do circuito que raramente acontece uma zebra, como foi a estranhíssima vitória da Williams de Maldonado no ano passado. Normalmente as cinco primeiras filas do grid são formadas pelas equipes que têm os melhores carros. Isso se repetiu ontem, com a Force India aparecendo logo depois das quatro grandes, como já vinha ocorrendo desde o início da temporada. Das poucas exceções que dão as caras para confirmar a regra, tem um carro da Toro Rosso em 9.º e a Lotus de Grosjean, que ficou pra trás, mas hoje vai subir.

Outra característica, também consequência do pleno conhecimento da pista, é que as diferenças entre os carros são mínimas. Vettel, o mais veloz, ficou 17 milésimos à frente de Alonso e 83 milésimos à frente de Webber. Na época da pré-temporada os carros da Red Bull, embora bem equilibrados e constantemente entre os primeiros, não se destacaram pela velocidade, o que levou os adversários a imaginar que a equipe estava escondendo o jogo.

Como se viu nas poles de Vettel logo nas duas primeiras etapas do ano, estava mesmo. Mas não havia tanto a esconder. O carro da Red Bull é o melhor desse início de campeonato, mas não muito longe de Lotus, Ferrari e Mercedes. Das três, a Ferrari parece ser a que mais progrediu, o que deixa Alonso em boas condições de tentar a vitória que ainda não conseguiu em Barcelona pilotando um carro da Ferrari. O espanhol venceu nessa pista em 2005, quando corria pela Renault. No ano passado conquistou uma vitória heroica diante de sua torcida, mas foi no GP da Europa, em Valência.

Adrian Sutil em 8.º e Paul di Resta, em 10.º, não são surpresas, pelo que a Force India vem fazendo no ano. E, desta vez, também a Toro Rosso confirmou os sinais de evolução que já vinha mostrando nas últimas corridas, com o 9.º lugar de Jean Éric Vergne enfiando-se entre os dois da Force India. Pela nova hierarquia da F-1, neste momento a McLaren é a sétima equipe. Esta, sim, já é a grande zebra do ano.

Dos pilotos em atividade, sete já venceram em Barcelona e apenas Raikkonen ganhou mais de uma vez (2005 e 2008). Alonso (2006), Massa (2007), Button (2009), Webber (2010), Vettel (2011) e Maldonado (2012) são os outros.

As referências de tempo para quem for acompanhar o treino oficial de hoje (9h) são: 1m22s583 no Q1 (qualifying 1, que é a primeira parte do treino); 1m22s105 no Q2 e 1m21s707 no Q3, que seria a pole position de 2012, mas essa volta de Hamilton acabou sendo anulada porque ele não teve gasolina suficiente para levar o carro ao box. A pole, portanto, ficou sendo de Maldonado (1m22s285).

Na comparação do treino de ontem com o da sexta-feira de 2012, o tempo baixou 591 milésimos. O normal será baixarem mais de um segundo. Na pré-temporada, Nico Rosberg (Mercedes) chegou a 1m20s130. Portanto, se tempo e temperatura ajudarem, dá para acreditar numa pole abaixo de 1minuto e 20 segundos.