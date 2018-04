Zeca destaca papel de todo o time para ajudar a defesa do Santos no Brasileirão

"A gente vem trabalhando firme em todos os setores para se destacar na defesa. Isso é o trabalho do professor Dorival Júnior e do auxiliar técnico Lucas Silvestre. Eles nos ajudam muito para mantermos essa boa fase na defesa", afirmou Zeca, neste sábado, ao site oficial do Santos.

O jogador santista elogia a entrega dos atacantes que, além de ajudarem a marcar, elevaram o time ao segundo melhor ataque do Brasileirão, com 23 gols marcados até agora. "A marcação na frente melhorou demais. Essa pressão já no setor ofensivo facilita para a gente lá atrás. E o time em si, lutando junto, correndo junto e dando carrinho, já faz a gente sair na frente", acrescentou.

O Santos se prepara para o clássico diante do Palmeiras, às 20h30 desta terça-feira, no estádio Allianz Parque, em São Paulo. Enquanto o time da Baixada Santista ocupa a quarta posição, com 22 pontos, a equipe alviverde lidera o Brasileirão, com 28.