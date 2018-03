Zenit vence Rangers e leva título da Copa da Uefa O Zenit São Petesburgo, atual campeão russo, ganhou sua primeira taça européia com gols de Igor Denisov e Konstantin Zyrianov no segundo tempo, que garantiram a vitória por 2 x 0 sobre os escoceses do Rangers, na final da Copa da Uefa nesta quarta-feira. Denisov abriu o placar aos 27 minutos do segundo tempo e o meia Zyrianov fechou a vitória com um gol marcado já nos acréscimos da etapa final. Foi o segundo triunfo de um time russo na Copa da Uefa, depois do título do CSKA Moscou em 2005. Os torcedores do Rangers vieram de Glasgow em massa, facilmente superando o número de torcedores do Zenit no estádio e lotando as ruas do centro da cidade para assistir ao jogo em telões. A derrota terminou a jornada do Rangers pelos quatro títulos disputados, já que o time venceu a Copa da Liga Escocesa, briga pelo título Escocês e se encaminha para a final da Copa da Escócia ainda neste mês. Embora não tenha mostrado de cara sua impressionante capacidade de destruir favoritos na competição, como fez com o Bayern de Munique nas semifinais, o time do técnico holandês Dick Advocaat superou a determinada equipe do Rangers. O Zenit deu a primeira demonstração de sua capacidade de realizar contra-ataques quando o capitão Anatoly Tymoschuk roubou a bola no meio-campo e armou para Andrei Arshavin, que chutou para fora. No decorrer da partida, o Rangers pressionou muito, mas com isso deu espaço aos contra-golpes do Zenit. Aos 19 minutos do segundo tempo, o time russo quase abriu o placar quando o goleiro do Rangers saiu da área para interceptar uma bola e foi vencido pelo atacante Arshavin, que teve o azar de chutar em cima de um zagueiro da equipe escocesa. O Zenit finalmente achou o caminho do gol quando Arshavin fez um belo passe entre a defesa do Rangers para deixar Denisov livre para marcar. Konstantin Zyrianov marcou o segundo depois de uma bela troca de passes do Zenit, iniciando a festa dos russos.