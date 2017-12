Zequinha deve depor amanhã na CPMI A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Exploração Sexual deve ouvir nesta quinta-feira o ex-atleta e ex-secretário estadual de Esportes de Mato Grosso do Sul, Zequinha Barbosa. Segundo a assessoria de comunicação da relatora da CPMI, a deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), o depoimento está marcado para às 11 horas, no Senado Federal, em Brasília. Para garantir a presença do vice-campeão mundial (800 metros) na sessão, a CPMI solicitou à Polícia Federal do Mato Grosso do Sul e de São Paulo que localizem e notifiquem Zequinha. Essa será a terceira vez que a Comissão tentará ouvi-lo. Na primeira, os parlamentares alteraram a data do depoimento. E na segunda, o ex-atleta não compareceu alegando não ter sido oficialmente comunicado. Histórico - Zequinha está indiciado em processo criminal por estupro e exploração sexual de crianças, juntamente com seu assessor Luís Otávio da Assunção, que já prestou depoimento à CPMI, em Brasília, confirmando a relação sexual com as adolescentes - mas ele garantiu que não sabiam que as meninas eram menores de idade. Dependendo das declarações na CPMI, o ex-atleta poderá complicar a sua situação junto à Justiça de Mato Grosso do Sul. Ele está intimado para ser interrogado no próximo dia 11 na 2ª Vara Criminal de Campo Grande. Também o Ministério Público, através da Promotoria de Justiça da Infância e Adolescência, move ação solicitando a prisão preventiva de Zequinha e Luís Otávio. Essa é o segundo pedido de prisão preventiva contra Zequinha e seu assessor. No primeiro, o juiz Luís Carlos de Souza Ataíde negou a solicitação, mas a promotora que cuida do caso, Ariadine Perondi, aguarda apenas um novo estudo do processo para renovar o pedido.