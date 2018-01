Zequinha diz que vai depor na CPI Zequinha Barbosa, por meio de nota do advogado Abadio Rezende, informou que não se recusa a prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) sobre exploração sexual. O advogado disse que a audiência agendada para o dia 21 foi mudada na véspera, o que impossibilitou a presença do ex-atleta. Abadio Rezende também declarou que Zequinha quer que a data seja marcada previamente, para que possa comparecer à Câmara acompanhado do advogado. Na última quarta-feira, o assessor de Zequinha, Luiz Otávio da Anunciação, confirmou, em depoimento à CPI, que ele e o ex-atleta mantiveram relações sexuais com adolescentes. Mas garantiu que eles não sabiam que as garotas eram menores de idade.