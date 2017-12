Zequinha é condenado a 5 anos de prisão O ex-atleta Zequinha Barbosa foi condenado a cinco anos e quatro meses de prisão, em julgamento realizado durante a noite de quinta-feira no Fórum de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Ele foi penalizado com base em denúncias feitas por oito pessoas, acusando-o de ter mantido relações sexuais com uma menina de 14 anos. E cumprirá a ordem judicial em regime semi-aberto, até decisão das apelações impetradas pelos advogados no Tribunal Estadual de Justiça e instâncias superiores. Além de Zequinha, seu ex-assessor Luís Otávio da Anunciação pegou 7 anos de prisão pelo mesmo delito. As menores vítimas dos dois condenados, D.N.M.S., de 14 anos, e E.V.D.C., de 15 anos, confirmaram o crime, esclarecendo que faziam programas do gênero com "fregueses". A mãe de uma delas, Antônia Mendes Gomes, foi condenada a 27 anos e dois meses de prisão por ser considerada co-autora pela Justiça, porque incentivava a filha menor a se prostituir, alegando conseguir dinheiro para sustento da família. Dois ex-vereadores de Campo Grande também foram condenados. Robson Martins pegou 6 anos de prisão e César Disney levou uma pena maior, 39 anos de reclusão em regime fechado, por ter mantido relações sexuais com uma garota de apenas 9 anos. Os dois renunciaram ao mandato em agosto de 2003, com medo da cassação por conta do processo judicial. Zequinha Barbosa foi um dos maiores nomes do atletismo brasileiro. Entre suas conquistas estão o vice-campeonato mundial dos 800 metros rasos em 1991 e a medalha de ouro do Pan-Americano de Mar Del Plata na mesma prova, em 1995. O ex-atleta continua afirmando ser inocente e já estar cumprindo a pior pena que poderia receber: as consequências das acusações que acabaram com o prestígio conseguido através do esporte. Durante as investigações, as duas meninas afirmaram que faziam ponto no Bar Chips, em Campo Grande. Neste local, foram chamadas para realização de programas por Luiz Otávio, juntamente com Zequinha. Nos encontros, além de atos sexuais consumados, houve sessão de fotos pornográficas, o que facilitou a identificação de dois motéis, o Bodoquena e o Stilus, cujos proprietários foram julgados e absolvidos. As garotas receberam R$ 40,00 em cada programa.