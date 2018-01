Zequinha não vai à audiência da CPMI Zequinha Barbosa não compareceu nesta quinta-feira na CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do Congresso, instalada em Campo Grande para apurar denúncias sobre exploração sexual e tráfico de menores. Segundo a assessoria da CPI, o ex-atleta não foi intimado a comparecer na audiência porque não tem residência fixa na capital sul-matogrossense. Entretanto, acrescentaram que a CPI vai pedir para a Polícia Federal intimá-lo. Ele está indiciado em um inquérito policial da Delegacia de Menores de Campo Grande, onde uma menina afirma ter sido vítima de abuso sexual e responsabiliza Zequinha. Os membros da CPMI ouviram pela manhã as adolescentes D., 13 anos, e E., 15 anos, e confirmaram que mantiveram relações sexuais com os vereadores de Campo Grande, César Disney (PT), Robson Martins (PSDB), com o ex-atleta Zequinha Barbosa e seu assessor Luiz Otávio. Zequinha não quer falar sobre o assunto, enquanto o caso não for concluído pela Justiça. Segundo sua defesa em Campo Grande, ele está à disposição das autoridades. Segundo a secretária de Assistência Social de Campo Grande, as meninas estão sob proteção do Estado e essa proteção deve ser permanente. Os depoimentos de vítimas e testemunhas foram feitos reservadamente, com audiências que começaram às 14h e serão concluídas nesta sexta-feira. São pelo menos oito graves denúncias de exploração sexual de menores, que estão sendo apuradas pelos parlamentares. Além desse volume, existem rotas do tráfico de menores que levados à prostituição por quadrilhas do gênero. A promotora da Infância e Juventude, Maria Elizabeth Marques, por exemplo, disse que denúncias de seitas que exploram crianças sexualmente em rituais também foram entregues a CPMI. Informou também que existem 250 rotas de tráfico de crianças exclusivamente para esse fim e, até agora houve 300 denúncias de casos. A comissão ouviu também Andressa Lugnani, de 19 anos, que acusa o deputado estadual Waldir Neves (PSDB) de ter mantido relações sexuais com ela quando ainda era menor de idade. Neves distribuiu nota à imprensa afirmando ter sido vítima da menor. "Ela queria meio milhão de reais para não citar meu nome". Esclareceu que como não cometeu crime algum colocou todo o assunto para a mesa diretora da Assembléia Legislativa analisar. O secretário de programas especiais do Ministério da Assistência Social, Joseleno Santos, apresentou na CPMI relatório de um trabalho desenvolvido em várias cidades brasileiras, sobre exploração sexual de crianças e adolescentes. O trabalho foi realizado pela ONG (Organização Não Governamental) americana Pommar Usaid nas cidades de Corumbá (MS), Rio Branco (AC), Manaus (AM), Campina Grande (PB), Ipacaraíma (RR), Feira de Santana (BA) e São Paulo (SP).