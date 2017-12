Zequinha treina para voltar a correr Depois de quatro anos parado, Zequinha Barbosa quer voltar às pistas. Há dois meses, voltou a treinar com Luiz Alberto de Oliveira, no Ibirapuera, enquanto tenta provar a sua inocência na Justiça, após ser condenado, no começo de novembro, em regime semi-aberto por cinco anos e quatro meses por exploração sexual, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. "Estou começando aos poucos, com treino de fortalecimento muscular, não estou fazendo treinos longos ainda. Se Deus quiser vou ao Pan de 2007 correr os 800 e 1.500m." No ano que vem, também realizará um sonho, foi aprovado no vestibular para Educação Física numa faculdade paga. Feliz pelos novos projetos, Zequinha não esconde a revolta e tristeza pelo escândalo sexual que teve início em agosto de 2003. Adolescentes disseram que tiveram relações sexuais com ele e com o seu ex-assessor Luis Otavio Flores. E que os dois haviam tirado fotos das meninas nuas. Flores assumiu a autoria das fotos e foi condenado a sete anos de prisão em regime semi-aberto. Flores disse ter se envolvido com uma das garotas e que estava apaixonado. As investigações levaram à condenação de outras pessoas: o ex-vereador Robson Martins, que pegou seis anos e o ex-vereador Cesar Disney, 39 anos. E a mãe de uma das garotas, a 27 anos. "A minha vida foi arruinada, minhas filhas que moram nos Estados Unidos não sabem de nada." Munido de extratos bancários, cartões de crédito, Zequinha se reuniu nesta terça-feira com a imprensa no escritório de seu advogado Wagner Bertolini, em São Paulo. "Há contradições no processo", diz Bertolini. Uma assistente social do SOS Criança de Campo Grande que atendeu as garotas diz não se recordar qual menina havia saído com Zequinha. Outro diz não ter ouvido a garota dizer que havia saído com ele. Já uma policial diz não saber qual delas havia mantido relação com Zequinha. A mesma garota que, segundo as suas declarações à polícia, havia sido vítima de estupro, voltou atrás e afirmou que não manteve relação com Zequinha, apenas com Luiz Otávio. "Todos os funcionários que trabalham nos motéis citados pelas garotas dizem não terem visto Zequinha", defende Bertolini. Além disso, a sentença alega que Zequinha manteve relações sexuais com a garotas por "diversas vezes", sem nenhuma prova, e diz que "as diversas declarações prestadas pelas garotas foram feitas de forma harmoniosa." Em razão das informações desencontradas, Bertolini tentará na Justiça "um embargo de declaração, ou seja, pedir para o juiz explicar os fundamentos dessa sentença, que não tem clareza, e sanar as omissões e contradições dela. Em seguida, entrar com um recurso de apelação criminal, pedindo a nulidade da sentença." Até agora, Zequinha foi condenado da sentença, mas não foi intimado.