Zezé fica com o bronze nos 200 metros A velocista brasileira Maria José Alves, a Zezé, ficou nesta segunda-feira com a medalha de bronze na final dos 200 metros, categoria T12, com o tempo de 26s20. A francesa Assia El Hannouni ficou com o ouro (25s12) e a bielo-russa Volha Zinkevich (25s87), com a prata. Em Atlanta-96, Zezé conquistou duas medalhas de bronze, nos 100 e 200 metros rasos.