Zezé ganha mais um bronze em Atenas Depois de conquistar o bronze nos 200 metros, categoria T12, a velocista Maria José, a Zezé, garantiu nesta sexta-feira mais uma medalha nos Jogos Paraolímpicos de Atenas. Ela conquistou o bronze na prova dos 100 metros, com o tempo de 12s70. O ouro ficou com a francesa Assia el Hannouni, com 12s32, e a prata, com Volha Zinkech, da Bielo-Rússia, com 12s46.