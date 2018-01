Zheng vence Myskina na final do torneio de Estocolmo A chinesa Zheng Jie surpreendeu Anastasia Myskina, venceu, neste domingo, a russa por 2 sets a 0 - parciais de 6/4 e 6/1 - e sagrou-se campeã do torneio de Estocolmo (Suécia). Após jogados somente dois games do primeiro set, a partida foi paralisada por três horas por causa de chuva e acabou sendo transferida para uma quadra coberta no complexo de quadras do Estádio Olímpico de Estocolmo. Este é o terceiro título de Zheng, que venceu seu primeiro no ano passado em Hobart (Austrália) e o segundo foi em Estoril (Portugal). Recentemente ela avançou para as quartas-de-final de Wimbledon e tornou-se a primeira tenista chinesa a chegar tão longe em um torneio de Grand Slam. Myskina, que era favorita ao título, acumula dez conquistas em sua carreira e esta foi a segunda final seguida que a russa perde no ano.