Zico deixa Iraque a um passo da próxima fase

A Jordânia, que ontem venceu Cingapura por 2 a 0, gols de Ahmad Ibrahim e Amer Deeb, lidera a chave com 12 pontos e aproveitamento de 100%. O Iraque tem 9 pontos e a China apenas 3. "Estamos quase lá. Jogamos muito bem e tivemos várias chances de gol. A China também foi valente. Falta só um pontinho para não dependermos de ninguém", disse Zico.

Ele lembra que o Iraque precisa apenas de um empate contra Jordânia ou Cingapura, nas próximas rodadas, para avançar para a quarta fase. Já a China precisa vencer seus dois compromissos.

A surpresa da rodada foi a derrota da Austrália para Omã por 1 a 0. Apesar disso, a equipe lidera o grupo, à frente da Arábia Saudita, que fez 3 a 0 na Tailândia. Outros favoritos, como Japão, Usbequistão e Coreia do Sul, venceram seus compromissos, e os dois primeiros garantiram a classificação antecipada - Coreia do Norte e Tajiquistão foram eliminadas. No Grupo E, o Irã empatou (1 a 1) com o Bahrein e lidera, seguido pelo Catar, que goleou a Indonésia por 4 a 0 e chegou aos mesmos 8 pontos do Irã.