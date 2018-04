Zico é demitido do CSKA e flerta com Fla Zico foi demitido ontem pelos dirigentes do CSKA, que estavam insatisfeitos com a campanha do time no Campeonato Russo - é o quatro colocado, a dez pontos do líder Rubin kazan. ''O presidente me informou que não queria mais que eu continuasse. Agora, é voltar ao Brasil, descansar um pouco e curtir o neto'', comentou, resignado com a demissão. O espanhol Juande Ramos será seu substituto. O Flamengo tem um plano para que Zico comande o futebol do clube a partir do ano que vem.