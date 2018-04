Zico vai comandar amistoso no Panamá

O brasileiro Zico, demitido esta semana pela direção do Olympiakos (Grécia), vai ser o treinador de um time de amigos do astro argentino Lionel Messi, que disputará um amistoso beneficente no dia 18 de julho, na cidade do Panamá.

A equipe comandada por Zico vai contar com Messi e outros jogadores sul-americanos (segundo a organização do evento, estarão presentes atletas de Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia e Venezuela), e vai enfrentar uma seleção do resto do Mundo.

Os organizadores garantiram, ainda, que 90% dos jogadores que vão participar do evento atuam em times da primeira divisão de vários campeonatos da Europa, e pelo menos 80% deles terão participado da Copa do Mundo da África do Sul, que termina no dia 11 de julho.

A diretora do Instituto Panamenho de Esportes, Farank Levy, disse que, a princípio, o jogo aconteceria em Dubai, mas os patrocinadores confirmaram a mudança para o Panamá.