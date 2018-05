Zidane defende 'firulas' de Neymar: 'É bom para o espetáculo'

Neymar ganhou um inesperado aliado neste sábado. Criticado pelos dribles excessivos no futebol espanhol, o atacante do Barcelona foi defendido pelo treinador do arquirrival Real Madrid, Zinedine Zidane. Para o ex-meia, as "firulas" do brasileiro são boas "para o espetáculo".

"Ele é um jogador que tem este estilo e há pessoas que gostam e outras que não. É normal que, quando alguém faz firulas demais, o rival se incomode. Mas para o espetáculo é bom que tenhamos um jogador assim", declarou Zidane, em entrevista coletiva do Real Madrid.

Neymar tem irritado alguns rivais no futebol espanhol em razão dos dribles desconcertantes que aplica nos marcadores. No último jogo do Barcelona, ele chegou a se desentender com rivais do Valencia durante a goleada de 7 a 0.

Tanto o Barcelona quanto o Real Madrid, de Zidane, voltam a campo neste domingo. Em rodada do Campeonato Espanhol, o time catalão vai enfrentar o lanterna Levante enquanto o Real terá pela frente o Granada, que ocupa o penúltimo lugar da tabela. Ambos jogarão fora de casa.