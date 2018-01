Zumbano conquista título da Forja Raphael Zumbano conquistou na noite desta terça-feira o título dos superpesados (acima de 91 kg) da 62ª Forja dos Campeões de 2003. Aos 22 anos, o neto de Ralph Zumbano e primo em segundo grau de Éder Jofre derrotou Edmílson Souza Maciel, na final do torneio, por nocaute a 1 minuto e 54 segundos do segundo assalto. Além do título em sua categoria, Raphael Zumbano foi eleito pela Federação Paulista de Boxe como o melhor pugilista da Forja dos Campeões e ganhou um relógio como prêmio. Disputando o torneio pela Academia Única, ele venceu duas lutas por nocaute, uma por pontos e outra por WO. O Clube Atlético Guarani, de São Paulo, foi campeão geral da Forja dos Campeões de 2003.