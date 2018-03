Zumbano fora do Pré-Olímpico de Boxe O superpesado Raphael Zumbano foi cortado da equipe brasileira que disputará o Pré-Olímpico de Boxe, entre os dias 6 e 11, no Rio. Na competição, última chance de ir a Atenas, o primo de Éder Jofre foi substituído por Fabiano Astorino. Alessandro Matos, do meio-médio ligeiro, já garantiu a vaga. Além de Astorino, o Brasil tentará vaga na Olimpíada em dez categorias, com Uelton de Oliveira (mosca ligeiro), James Dean Pereira (mosca), Edelson Silva (galo), Edvaldo de Oliveira (pena), Myke Carvalho (leve), Marcos André Costa (meio-médio), Glaucélio Abreu (médio), Washington Luís Silva (meio pesado) e Rafael Lima (pesado).