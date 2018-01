Zumbano honra Éder Jofre na estréia O super-pesado Rafael Zumbano, primo do lendário Éder Jofre, precisou de apenas quatro minutos para estrear com vitória no boxe amador. Nesta terça-feira, no ginásio Baby Barioni, o boxeador que representa a academia ?Única? derrotou por nocaute técnico Fernando Gustavo, de Mogi Mirim, a um minuto do segundo round. Rafael volta a lutar na próxima terça-feira diante de Ricardo Souza, no Clube da Cidade, pelas quartas-de-final da Forja dos Campeões.