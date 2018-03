Zumbano vence a quinta luta seguida O pugilista amador superpesado Raphael Zumbano conquistou sua quinta vitória consecutiva na carreira, ao nocautear, nesta terça-feira, no ringue do Ginásio do Baby Barioni, no primeiro assalto, Ricardo Silva, do Esporte Clube Vitória, da Praia Grande. Silva substituiu Luiz Leandro Costa, do Guarani da Vila Esperança (Zona Leste), que alegou problemas de saúde com sua mãe. Raphael Zumbano, de 22 anos, 1,97 metro, que treina na Academia Única com o argentino Juan Diaz, foi campeão da Forfa dos Campeões deste ano. Ele é neto do lendário Ralph Zumbano e primo de Éder Jofre, o Galo de Ouro.