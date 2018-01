Zumbano volta a lutar na Forja Raphael Zumbano, de 22 anos, disputa, nesta terça-feira à noite, no ringue do Baby Barioni, a semifinal do Torneio Forja de Campeões, diante de Ricardo Souza, do Clube da Cidade, pela categoria superpesado (acima de 91 quilos). Será a segunda luta como amador do boxeador, que é neto do lendário Ralph Zumbano e primo em segundo grau de Éder Jofre. Raphael, de 1,90 metro e 98 quilos é o 28º integrante do clã Jofre-Zumbano a participar do pugilismo.