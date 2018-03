Zumbano volta ao ringue no Baby Barioni O superpesado Raphael Zumbano, vencedor na categoria do último torneio Forja dos Campeões, é a maior atração desta terça-feira no Ginásio Baby Barioni. Zumbano vai enfrentar o carioca Luiz Leandro Costa em confronto de 4 rounds que servirá de preparação para o campeonato paulista, que começa em setembro. Antes de sua luta, a Federação Paulista de Boxe promove no mesmo ginásio a segunda rodada do Torneio Luvas de Ouro, com destaque para a luta entre os pesos leves Everton ?Tererê? Caetano Silva e Sidney Siqueira. Estão programadas ainda 12 lutas, com início às 19h25.