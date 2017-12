A 10 dias do Mundial, seleção de handebol embarca para a Europa

Faltando apenas 10 dias para o início do Mundial Masculino de Handebol na França, a seleção brasileira curte, neste domingo, seu último dia de descanso. Na segunda-feira, os 16 jogadores convocados pelo técnico Washington Nunes embarcam para a Europa para um último torneio amistoso preparatório.

"Vamos treinar na Suíça e depois ter um torneio contra Eslováquia, Romênia e, claro, Suíça. Todas são equipes que estão muito bem no Campeonato Europeu e estão jogando em alto nível como todo mundo", assegurou o treinador. A equipe brasileira chega à França no dia 9, segunda-feira da próxima semana, e faz um único treino no país do Mundial antes da estreia contra os donos da casa, no dia 11.

Assim, será apenas uma semana de treinos e jogos antes da competição mais importante da temporada. Nunes, que assumiu o cargo após a saída de Jordi Ribera e não está garantido na seleção durante o restante do ano, porém, garante que existe entrosamento.

"A última fase que tivemos com a equipe completa foi o Torneio Quatro Nações, com todos trabalhando juntos. Isso foi muito bom. Logo depois, tivemos a fase em São Bernardo, com alguns dos convocados e um grupo mais jovem", lembrou o treinador.