A 120 dias da Olimpíada, metade da seleção de rúgbi é formada por 'gringos' Em agosto de 2013, a Confederação Brasileira de Rúgbi (CBRu) lançou uma campanha internacional em busca de jogadores estrangeiros com dupla nacionalidade, buscando reforçar a seleção brasileira. Às vésperas dos Jogos Olímpicos do Rio, o processo mostra seus resultados. Nesta sexta-feira o Brasil inicia a busca por uma vaga na elite de rúgbi sevens com uma equipe reforçada por seis "brasileiros de plástico".