Acidente marca passagem da tocha olímpica por Osasco

Depois de passar por Indaiatuba, Itu e Jundiaí, a tocha olímpica visitou Osasco no 80º dia do revezamento pelo Brasil. O início do percurso na cidade paulista nesta quinta-feira foi marcado por um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta da Polícia Militar próximo à Avenida dos Autonomistas.

O policial, responsável pela segurança do tour da chama olímpica, perdeu o controle da motocicleta e atingiu outro agente. Eles acertaram um segurança da Força Nacional e todos foram ao chão. Os policiais foram prontamente atendidos por uma ambulância e ninguém ficou gravemente ferido. O revezamento continuou após paralisação de cerca de 20 minutos.

A líbero Camila Brait, que recentemente anunciou desligamento da seleção feminina de vôlei após ser cortada do elenco dos Jogos Olímpicos do Rio, esteve entre os principais nomes que participaram do evento nesta quinta-feira. O vôlei também foi representado por Luizomar de Oliveira, técnico do Nestlé/Osasco. O ex-jogador de futebol Walter Casagrande Junior foi outro nome de destaque entre os participantes do percurso.

Outra parada simbólica ocorreu na sede do Bradesco, a Cidade de Deus. Aproximadamente 10 mil funcionários acompanharam o revezamento no local. A ação contou com a presença de cinco ídolos do esporte: o nadador paralímpico Daniel Dias, os medalhistas olímpicos Gustavo Borges, Giovane Gávio e Leila Barros e a ex-tenista Maria Esther Bueno, além do ator e apresentador Otaviano Costa, que foi o mestre de cerimônias do evento.

Após passar pela Cidade de Deus, o revezamento seguiu pela cidade de Osasco. O influenciador digital Gustavo Stockler, dono do canal "nomegusta" no YouTube, foi um dos participantes. "Gusta", como é conhecido, conta com mais de 3,6 milhões de inscritos em seu canal. Irma Aida Barreto Agulha Conrado, primeira atleta profissional do vôlei no Brasil, recebeu a chama das crianças da ADC Bradesco Esportes e foi responsável por acender a pira cerimonial ao fim das atividades na cidade.

O revezamento da tocha olímpica continua nesta sexta-feira pelo litoral paulista. O comboio passa por Praia Grande, São Vicente, Guarujá e termina em Santos no 81º dia de percurso. A chama será conduzida por diversos transportes alternativos como bondinho, canoa havaiana, catraia, teleférico e um paramotor. Serão 227 condutores ao longo de 155 quilômetros.