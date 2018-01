África do Sul fatura última vaga do continente para futebol masculino do Rio-2016 A África do Sul se tornou neste sábado o último país do continente africano a garantir vaga na disputa do futebol masculino da Olimpíada de 2016. A seleção olímpica do país obteve o feito ao vencer o Senegal na disputa por pênaltis, por 3 a 1, após empate por 0 a 0 no tempo normal.