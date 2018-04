Agência já vendeu 70% dos pacotes no Brasil para a Olimpíada

A China é um fenômeno. Enquanto a economia cresce num ritmo frenético, o país se prepara para ser o destino turístico mais promissor de 2008. Não somente por suas atrações milenares – e exóticas –, mas principalmente porque todos os holofotes apontam para a Olimpíada de Pequim, em agosto. Ainda que faltem nove meses para a competição e que os pacotes sejam caros (o mais barato custa US$ 6.500), é preciso correr para realizar o sonho de assistir aos Jogos. "Já vendemos 70% dos nossos pacotes", comenta Antonio Carlos Valente, diretor da Tamoyo Internacional, a única operadora brasileira credenciada pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e pelo Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos para vender roteiros que incluam ingressos para as disputas. "A procura está excelente." Veja também: China se apresenta ao mundo com a Olimpíada de 2008 Por isso mesmo, turista, nem pense em tentar a sorte lá, como muitos fizeram em Atenas, na Grécia, em 2004 – e conseguiram. Por uma série de motivos na época, como o euro valorizado, ameaças terroristas e preços exorbitantes, era possível comprar na hora as entradas para alguns esportes. Dessa vez, parece que elas vão se esgotar muito antes dos Jogos. Ou você acha fácil competir com os chineses (1,3 bilhão de pessoas)? Dos 7 milhões de ingressos postos à venda, quase 5 milhões são reservados para os moradores da China. Durante a distribuição do primeiro lote, em setembro, a alta procura chegou a causar colapso no sistema e levou os organizadores a alterar o procedimento de compra. Até agora, 2 milhões de bilhetes já foram vendidos. Operando pela terceira vez em Olimpíadas, a Tamoyo colocou à disposição 1.120 pacotes. "Dos roteiros, 600 são quatro-estrelas e 420, três-estrelas", explica Valente. Ele também traça o perfil de quem vai para Pequim. "São aficionados por esporte, desde o turista mais rico ao de classe média." Em comum, um objetivo: planejar bem a viagem e comprar com antecedência para garantir um lugar na arquibancada. Os pacotes têm 6, 12 ou 18 noites e incluem, respectivamente, 5, 10 ou 15 ingressos por pessoa. "Temos entradas para praticamente todas as modalidades esportivas", diz Valente. As exceções são pentatlo moderno, beisebol, hóquei, luta greco-romana, luta livre, softbol e vela, além das festas de abertura e encerramento dos Jogos. No momento da compra, o turista poderá escolher as competições às quais gostaria de assistir. Além dos ingressos, os roteiros incluem hospedagem com café da manhã, traslados entre aeroporto e hotel, passagem aérea com taxas de embarque e seguro viagem, além de supervisão da equipe da operadora baseada em Pequim. Os pacotes custam US$ 6.500 (seis noites), US$ 7.800 (12 noites) e US$ 11.500 (18 noites). Informações pelo telefone (0--21) 2533-3870 ou no site www.tamoyo.com.br. No site www.tickets.beijing2008.cn, o torcedor pode encontrar o calendário dos Jogos, com dias, locais e preços de cada evento. Mas nem pense em comprar ingressos nessa página. É só para chineses.