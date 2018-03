Alemanha garante vaga olímpica no vôlei masculino

Atuando em casa, a Alemanha venceu neste domingo a Espanha por 3 sets a 2, com parciais de 25/23, 25/23, 23/25, 22/25 e 15/10, na cidade de Düsseldorf, e se tornou a nona seleção classificada para o torneio masculino de vôlei nos Jogos Olímpicos de Pequim. Assim, a Alemanha se une a China (país-sede), Brasil, Rússia e Bulgária (três primeiros colocados da Copa do Mundo), Venezuela, Estados Unidos, Sérvia e Egito (vencedores de seus respectivos pré-olímpicos continentais. As três vagas restantes serão definidas nos pré-olímpicos de Espinho (Portugal), entre 30 de maio e 1.º de junho, e de Tóquio, entre 31 de maio e 8 de junho. Doze seleções ainda brigam pelas vagas restantes: Porto Rico, Argentina, Portugal, Polônia, Indonésia, Itália, Japão, Austrália, Coréia do Sul, Irã, Tailândia e Argélia.