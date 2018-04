Almanaque Olímpico: A inesquecível vitória de Abebe Bikila em Roma

Das muitas coisas que os Jogos Olímpicos viram, poucas foram mais marcantes do que a vitória de Abebe Bikila na maratona, em Roma, em 1960. Membro da guarda pessoal do imperador etíope da época, Bikila venceu correndo descalço. Até então um desconhecido soldado de segunda classe, o etíope percorreu os mais de 42 quilômetros do percurso em duas horas, 15 minutos e 16 segundos, cravando um novo recorde mundial.

