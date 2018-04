Ana Marcela é bronze nos EUA e chega ao 18º pódio internacional seguido

Subir ao pódio é cada vez mais rotina para Ana Marcela Cunha. A baiana ganhou o bronze nesta sexta-feira na prova de 10 quilômetros no Campeonato Norte-Americano de Maratonas Aquáticas, em um lago na Florida, faturando sua 18.ª medalha consecutiva em provas internacionais. Poliana Okimoto, que também estará nos Jogos Olímpicos do Rio, ficou em quinto.

A prova foi vencida por Ashley Twichell, dos Estados Unidos, com um segundo de vantagem sobre Rachele Bruni, da Itália. Ana Marcela Cunha chegou três segundos depois. Haley Anderson, dos Estados Unidos, ficou em quarto, Poliana em quinto, e a francesa Aurélle Muller em sexto. Todas foram separadas por apenas cinco segundos. Sharon Van Rouwendaal, da Holanda, terminou em sétimo.

Muller e Van Rouwendaal foram, respectivamente, ouro e prata no Mundial de Kazan, no ano passado, prova em que Ana Marcela foi terceira, Bruni a quarta e Poliana a sexta. Desta forma, a competição desta sexta reuniu todas as principais favoritas ao ouro olímpico no Rio.

Ana Marcela havia aberto a temporada em fevereiro, com o bronze na etapa de Abu Dabi da Copa do Mundo. Poliana foi prata naquele evento. As duas são atleta da Unisanta, de Santos, e só Ana Marcela está inscrita para o Troféu Maria Lenk, seletiva da natação para a Olimpíada. Ela competirá nos 800 metros livre.