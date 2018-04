ANA MOSER ENSINA VALORES E INSPIRA CRIANÇAS EM SP

Conhecida como grande embaixadora do esporte olímpico no Brasil, Ana Moser deu nesta terça-feira mais um exemplo de humildade e dedicação ao que fez por tantos anos. Convidada pelo Estadão para participar do projeto "Esporte em Ação", a ex-jogadora de vôlei conversou com 60 crianças do Colégio Albert Sabin, localizado em São Paulo, onde teve tempo para passar sua experiência, responder perguntas curiosas, passar valores do esporte e inspirar alguns jovens sonhadores.

"É sempre muito gostoso trocar informação com os adolescentes, com crianças... Ainda mais falando sobre esporte. É legal ver a visão que eles têm do esporte. No começo eles estavam um pouco timidos, mas, aos poucos, foram se soltando, perguntando, conversando... Me acrescenta muito e eles se divertem também", disse Ana Moser ao Estado.

Moser, que participou da campanha que trouxe a primeira medalha olímpico ao vôlei feminino do Brasil, contou como se tornou profissional, como chegou à seleção, respondeu perguntas sobre suas lesões e fez o máximo para ensinar valores aos alunos. "Você não pode começar a jogar pensando no dinheiro. Não pense nisso. Pense no prazer que isso vai te dar. O dinheiro é consequência."

Depois da conversa, ela coordenou uma clínica de vôlei, com atividades de fundamentos como passe, recepção e ataque. Ao final do exercício, veio a recompensa. Ao reunir a turma para dar uma última palavra, perguntou se alguém teria algo para acrescentar: "Obrigado, só temos que te agradecer", disse Guilherme Aragoni Aggio, 12 anos, enchendo de alegria o coração de Ana Moser.

"Foram uns fofos. Tivemos uma conexão, foi muito legal. Tenho quase 50 anos e eles têm menos de 15. Ter essa conexão é o grande desafio, toda vez que venho falar tenho isso como objetivo: conseguir uma conexão. Aconteceu, foi uma tarde de troca de experiências muito boa", finalizou Moser.