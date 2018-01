Ana Sátila termina em 13º lugar e fica fora da final no Mundial de Canoagem

Após Ana ser eliminada nas semifinais, o ouro na final foi conquistado pela checa Katerina Kudejova, enquanto a alemã Ricarda Funk faturou a prata e a terceira posição ficou com a também alemã Melanie Pfeifer.

Além da disputa por medalhas, esteve em jogo na prova as vagas dos países participantes na Olimpíada de 2016. República Checa, Alemanha, Austrália, Espanha, Eslováquia, Grã-Bretanha, Nova Zelândia, China, Áustria, França, Rússia, Eslovênia, Polônia, Japão e Itália asseguraram classificação na competição que será realizada no Rio, assim como o Brasil, como país-sede, já tem lugar assegurado no evento.

Depois de ficar em 13º lugar no K1, a brasileira disputará outra semifinal neste domingo: a do C1 feminino, que não está no programa olímpico. Antes disso, em 2014, ela chegou a conquistar um 11º lugar no Mundial de Canoagem.