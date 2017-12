Ledecky celebra nova quebra do recorde mundial dos 800 m livre

Katie Ledecky é o nome da nova sensação da natação mundial. A norte-americana de apenas 18 anos voltou a assombrar o mundo com sua velocidade na água e quebrou o recorde mundial dos 800m livre, que pertencia a ela própria. Melhor para os espectadores do GP de Austin, no Texas, que puderam acompanhar a façanha em mais uma vitória na noite do último domingo.

Os números de Ledecky a credenciam a ser considerada o grande nome da natação feminina na atualidade. A nadadora, que sequer tem carteira de habilitação ainda, quebrou o recorde mundial da prova simplesmente pela quarta vez na carreira. Foram quatro marcas mais rápidas dos 800m livre desde 2013.

Na noite de domingo, ela faturou a medalha de ouro na prova em Austin ao cravar o tempo de 8min06s68, superando os 8m07s39 que ela mesma havia marcado no Campeonato Mundial do ano passado. Ledecky é dona simplesmente de oito dos dez melhores tempos da história nesta prova.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Eu estava me sentindo bem enquanto nadava. Eu sabia que se eu nadasse da maneira correta, poderia fazer algo bom. Eu não sabia que seria tão bom", comentou após a vitória. "Uma vez que entro no ritmo, eu mantenho minha cabeça baixa e sigo avançando. É empolgante quando você é incentivada pela torcida."

Ledecky já havia faturado o ouro nos 200m e nos 400m livre em Austin. A norte-americana aparece como grande candidata a dominar a natação na Olimpíada do Rio, e até quem já ocupou este posto se rendeu a seu talento. "É sempre algo especial quando ela entra na água", declarou Michael Phelps sobre a compatriota.

Phelps, aliás, também fez bonito no GP de Austin. Depois de faturar o ouro nos 100m borboleta, o norte-americano voltou a subir no lugar mais alto do pódio no domingo, ao vencer os 200m medley. O nadador cravou 1min58s00, superando uma disputa particular com seu compatriota, o também multicampeão Ryan Lochte, que nadou a distância em 1min58s43.

"Eu posso olhar para trás na minha carreira e dizer que ele é alguém que sempre tirou o máximo de mim. Com o Ryan, é sempre algo especial. Nós competimos desde 2004. Aquela era sua primeira Olimpíada, em Atenas, e desde então competimos sempre. É bom vencê-lo quando posso. Mas ele vai voltar. Ele não é alguém que se entrega", disse Phelps.

Outra supercampeã que brilhou no último domingo foi a húngara Katinka Hosszu. Ela venceu os 100m costas com o tempo de 59,91 segundos, deixando para trás a norte-americana Missy Franklyn, segunda colocada com 1min00s03. Pouco depois, Hosszu voltou à piscina para levar mais um ouro, nos 200m medley, com a marca de 2min10s69. A húngara também já havia faturado os 400m medley no sábado.