Após desistir do Rio-2016, Halep avança à semifinal em Bucareste

Poucas horas após anunciar que não competirá nos Jogos Olímpicos do Rio, a romena Simona Halep animou sua torcida ao avançar à semifinal do Torneio de Bucareste, na Romênia. Maior esperança da casa, a principal favorita ao título derrotou a montenegrina Danka Kovinic por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, nesta sexta-feira, e avançou na competição.

Em busca da vaga na decisão, a atual numero cinco do mundo vai enfrentar a norte-americana Vania King pela terceira vez na carreira. No retrospecto, cada uma tem uma vitória. Para avançar, King bateu nesta sexta a francesa Pauline Parmentier por 6/3 e 6/1.

A outra semifinal vai reunir a alemã Laura Siegemund e a letã Anastasija Sevastova, responsável por uma das maiores zebras da competição. Ela derrubou nesta sexta a italiana Sara Errani, segunda cabeça de chave, por 7/6 (7/4) e 6/3. Já Laura Siegemund, quarta pré-classificada, bateu a eslovena Polona Hercog por 6/2 e 6/1.

SUÍÇA - Enquanto as tenistas avançavam com tranquilidade às semifinais em Bucareste, em Gstaad, a programação seguia atrasada por causa da chuva no início da semana. Por essa razão, a rodada contou com 12 jogos nesta sexta, sendo quatro partidas ainda da primeira rodada.

Pela rodada de abertura, venceram as alemãs Annika Beck e Julia Görges, a espanhola Lara Arruabarrena Vecino e a holandesa Kiki Bertens, terceira cabeça de chave. As quatro vencedoras precisaram entrar em quadra novamente nesta sexta para duelos válidos pela segunda rodada. E somente duas delas conseguiram seguir em frente.

Bertens e Beck confirmaram suas condições de cabeças de chave, enquanto Vecino e Görges, oitava pré-classificada, se despediram. Das outras quatro tenistas que alcançaram as quartas de final, três são da casa: as suíças Viktorija Golubic, Rebeka Masarova e Timea Bacsinszky, principal favorita ao título. Também avançou nesta sexta a sueca Johanna Larsson.