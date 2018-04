Após piada de Paes, canguru aparece decorando prédio da Austrália

No último domingo, quando os primeiros atletas começaram a desembarcar na Vila Olímpica para a disputa dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, as reclamações do Comitê Olímpico da Austrália sobre as condições de habitação do local geraram uma piada por parte do prefeito do Rio, Eduardo Paes, que disse que colocaria cangurus na Vila para que os atletas do país 'se sentissem em casa'.

Porém, nesta terça-feira, quando os australianos começaram a retornar para a Vila, a réplica de um canguru realmente apareceu no local. Porém, a estátua não foi parar lá a mando de Eduardo Paes, tampouco tem a intenção de provocar o prefeito da cidade.

O incidente entre os australianos e a Vila Olímpica adotou um tom mais brando nesta segunda-feira, após os atletas terem deixado o local, alegando vazamentos de gás, água e fiações expostas. Após a piada, Eduardo Paes reconheceu que o prédio da Austrália era o que estava em pior condição e já direcionou operários para resolver os problemas. Espera-se que todos os apartamentos da Vila Olímpica estejam prontos até quinta-feira.

Como parte dos problemas já foram resolvidos e os australianos voltaram a habitar o lugar, deu-se início a decoração do local. O canguru, assim como o emu, é um dos símbolos do Comitê Olímpico da Austrália e uma estátua do animal, em tamanho real, passou a enfeitar o prédio.