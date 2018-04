Após sufoco, Flávio Canto segue na briga por vaga em Pequim

Superação, despedida, aplausos e comemoração deram o tom da seletiva olímpica realizada neste sábado, em Uberlândia (MG). O evento definiu os integrantes da equipe permanente de 2008 da Confederação Brasileira de Judô (CBJ) e, com isso, os atletas deram mais um passo em direção aos Jogos de Pequim. O momento mais emocionante se deu com a classificação de Flávio Canto. O meio-médio carioca, de 32 anos, saiu esgotado dos três combates travados com o novato Felipe Braga, de 20 anos. Canto reconheceu que, apesar de não estar em sua melhor forma porque teve de atropelar etapas de preparação em razão das lesões sofridas nesta temporada, seu adversário lhe impôs muita dificuldade. "Passei um baita sufoco", disse, após conseguir a imobilização que lhe garantiu a vitória nos últimos segundos de luta. "Agora preciso parar um pouco." O tatame mineiro foi palco também da despedida de Mário Sabino. Bronze no Mundial de 2003 (categoria meio-pesado), o judoca perdeu para Leonardo Leite e despediu-se definitivamente da seleção brasileira de judô. "Decidi que essa seria a minha última seletiva. É um momento difícil e não dá para lutar contra o relógio. Tenho 35 anos e há uma molecada grande aí", comentou Sabino, que aguarda convite da CBJ para "ajudar esses meninos", como disse. O pesado Daniel Hernandes, ouro no Pan de São Domingos, é outro veterano a ficar fora da Olimpíada de Pequim. O judoca paulista perdeu as duas lutas disputadas contra Walter Santos, que vai disputar a vaga de titular com João Gabriel Schlittler (bronze no Mundial). Carlos Honorato, de 33 anos, medalhista de prata em Sidney, tampouco estará em Pequim. Uma virose tirou do atleta a chance de disputar com Eduardo Santos e Hugo Pessanha uma vaga na categoria médio. Além deles, os judocas Denilson Lourenço (-60kg) e Victor Penalber (-73kg) também disputarão lugar no processo olímpico. No feminino, a briga por vaga em Pequim terá Sarah Menezes (-48kg), Érika Miranda (-52kg), Ketleyn Quadros (-57kg), Vânia Ishii (-63kg, ouro no Pan de Winnipeg)), Maria Portela (-70 kg), Claudirene Cesar (-78 kg) e Aline Puglia (+78 kg).