Artigo: Pequim é capital de constrastes em sua concepção

Quem for à Olimpíada com a idéia que muita gente por aqui ainda tem de abraçar o pacato país dos tempos de Mao Tsé-tung deve preparar-se para topar com uma China virada pelo avesso, superdinâmica, pois, além de haver-se tornado a segunda economia do mundo, todas as manifestações culturais e de entretenimento que a globalização espalhou pelo planeta já fincaram raízes na nova economia do Oriente. Veja também: China se apresenta ao mundo com a Olimpíada de 2008 Como Pequim se dispõe a receber 500 mil turistas estrangeiros e milhões de nacionais no ano dos Jogos, os preparativos para essa recepção já estão em andamento em 2007, durante as comemorações dos 850 anos da cidade como capital do País. Os eventos que já ocorrem e continuarão a ocorrer em 2008 compreendem festivais nacionais e internacionais de concertos, teatro, ópera, cinema, feiras, exposições, conferências, desfiles, esportes, excursões a parques, templos, palácios e aoutros recantos. Além de um sem-número de eventos culturais, os preparativos envolvem um gigantesco projeto de arborização urbana, a fim de ajudar a despoluir e a colorir de verde o meio ambiente, tremendamente prejudicado pelo acelerado desenvolvimento industrial da região. Situação essa agravada pelo fantástico aumento do número de carros a trafegar dia e noite pelo complexo sistema viário da cidade. Só táxis são 60 mil! A China está produzindo seis milhões de carros por ano. E o etanol por lá ainda não chega a 10%! Mas ainda há muita bicicleta e as linhas de metrô continuam sendo espichadas. Contrastes A o chegar à cidade, o turista se sentirá ingressando numa grande metrópole de diversos contrastes, entre os frutos da cultura tradicional e os da atual explosão de progresso e modernização, que anuncia um futuro promissor para sua gente e um presente admirável para os visitantes, como um dos mais importantes centros mundiais de turismo de lazer, de cultura e de negócios, emparelhando-se com Xangai, Nova York, Londres, Paris, Barcelona – além de ser um centro de importantes decisões políticas nacionais e internacionais. São gritantes também os contrastes entre os palácios e templos de arquitetura Ming cara-a-cara com arranha-céus espelhados, como os que proliferam por aqui, na avenida Paulista ou na Berrini. São largas e ajardinadas avenidas em que se pode observar, por outro lado, becos seculares povoados de cortiços e pardieiros, que vão desaparecendo da noite para o dia na voragem da modernização urbana que refaz todas as cidades chinesas. Acomodações Além das numerosas instalações esportivas destinadas às provas olímpicas, nas quais estão sendo investidos bilhões de dólares, Pequim foi enriquecida com modernas obras destinadas a proporcionar boa acolhida aos visitantes. Os turistas nacionais e estrangeiros que chegarem de ônibus ou de trem serão recepcionados nos novos e amplos terminais rodoviário e ferroviário. Quem chegar de avião conhecerá um novo e moderno terminal aéreo. Para acolhê-los dignamente, Pequim já conta com dezenas de hotéis de primeira classe, além de uma infinidade de outras hospedarias tradicionais e modernas, até mesmo para jovens mochileiros, com bicicletas à disposição. Patrimônios culturais Com mais de 15 milhões de habitantes e uma área urbana de 16 mil quilômetros quadrados, Pequim conta com algumas relíquias tombadas pela Unesco como patrimônios culturais da humanidade: Palácio Imperial, Palácio de Verão, Templo do Céu, Grande Muralha, Parque das Tumbas Ming. Como centro político e cultural da China, Pequim é famosa por sua rica história, pelo esplendor de seus palácios e templos tradicionais e, cada vez mais, também, por sua remodelação urbanística e arquitetônica, que já a situam entre as cidades mais modernas e dinâmicas do mundo. As relíquias culturais e de entretenimento da malha urbana atraem anualmente milhões de visitantes e são bastante variadas: o antigo Palácio Imperial (a Cidade Proibida), o Parque Beihai, o Templo do Céu, o Palácio de Verão e a Universidade de Pequim, o Templo Lamaista, o Templo Taoísta das Nuvens Brancas, bem como o Jardim Zoológico, os subterrâneos da cidade, numerosos museus, galerias de arte, teatros, circos, livrarias, antiquários, templos, shoppings, restaurantes, casas de chá e de café, bares... Os arredores da cidade também contam com importantes pontos de interesse turístico, como trechos da Grande Muralha, o Parque das Tumbas da Dinastia Ming, a Caverna do Homem de Pequim (Sinashtropus pekinensis), o Jardim Botânico, as Colinas Perfumadas, o Templo do Buda Reclinado, o Templo das Nuvens de Lápis-lazúli e o moderno conjunto arquitetônico "Comuna ao Pé da Grande Muralha", premiado pela Bienal de Veneza. Estando em Pequim, o estrangeiro mais interessado nos aspectos culturais não pode deixar de conhecer algumas áreas artísticas da cidade, como a Liulichang, a mais conhecida rua de antiquários e obras de arte. Gastronomia A culinária pequinesa é uma das oito mais famosas da China, e nela impera o apreciado pato laqueado (na realidade, um marreco), onde pontificam o Bian Yi Fang, o Dadong e o Liqun. Mas, além dos de pato, vale ressaltar também os restaurantes especializados na culinária imperial, como o Fangshan (no Parque Beihai), o Pavilhão "Listening to Orioles" (no Palácio de Verão). E há ainda uma infinidade de restaurantes representativos das cozinhas de todas as províncias e etnias minoritárias (mongol, tibetana, uigur e mais de 50 outras), bem como os de todas as nações do mundo – até churrascarias brasileiras. A vida noturna conta com numerosos espetáculos artísticos nacionais e internacionais em suas casas de concerto, de teatro e de ópera, de acrobacias e kungfu, de jantares musicados, centros de exposições e conferências, cinemas e caratês. Nos últimos anos, a noite de Pequim se enriqueceu com bares, pubs, choperias e clubes. Religião Quem quiser ir à missa ou a outro culto religioso, esteja tranqüilo. Além de uma quantidade de templos budistas e taoístas, há em Pequim bom número de igrejas católicas, ortodoxas e protestantes, mesquitas e sinagogas. *Jayme Martins foi correspondente do Estado, do Jornal da Tarde e da Rádio Eldorado em Pequim, entre 1972 e 79 e 87 e 89.