Astro colombiano, Nairo Quintana desiste de disputar a Olimpíada

Um dos grandes nomes do ciclismo mundial e forte candidato a subir ao pódio nos Jogos Olímpicos do Rio, Nairo Quintana desistiu de participar da Olimpíada. A decisão do colombiano foi anunciada neste domingo, depois de ele completar a Volta da França no terceiro lugar.

Técnico da seleção colombiana, Carlos Mario Jaramillo confirmou em entrevista à Rádio Caracol, de Bogotá, que Quintana desistiu da Olimpíada por causa de sua condição física. Ele será substituído por Jarlinson Pântano ou por Winner Anacona, seu companheiro de equipe na Movistar.

A prova de resistência masculina do Rio-2016 será disputada já no sábado, dia 6 de agosto, e terá um circuito considerado desafiador, que deve deixar pelo caminho boa parte do pelotão. Quintana, um dos melhores escaladores da atualidade, era cotado para ir ao pódio, uma vez que o percurso teoricamente o favorece.

O colombiano ganhou o Giro D'Itália em 2014 e foi o campeão do montanha da Volta da França em 2013. Ele está escalado para disputar a Volta da Espanha, entre agosto e setembro. Com exceção de uma desclassificação na Espanha em 2014, ele ficou entre os quatro primeiros em suas últimas seis participações nas grandes voltas.