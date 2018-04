Astro do atletismo chinês faz seguro milionário das pernas

Grande estrela do atletismo chinês, Liu Xiang fez um seguro para suas pernas no valor de US$ 13,3 milhões - cerca de R$ 24 milhões. Atual campeão olímpico e recordista mundial dos 110 metros com barreiras, ele promete ser um dos destaques da Olimpíada de Pequim, no ano que vem. Liu Xiang surpreendeu o mundo ao conquistar a medalha de ouro nos 110 metros com barreiras na Olimpíada de Atenas, em 2004. Depois, no ano passado, bateu o recorde mundial da prova (12s88). E em agosto passado, venceu também o Campeonato Mundial. Por tudo isso, a expectativa é que a prova de Liu Xiang na Olimpíada de Pequim, em agosto do ano que vem, tenha uma das maiores audiências dos Jogos. Ele, no entanto, não espera utilizar o milionário seguro. "Espero nunca pegar esse dinheiro e continuar com saúde", disse o atleta de 24 anos.