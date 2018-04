Astro jamaicano é barrado no aeroporto Tom Jobim

O astro jamaicano Asafa Powell foi barrado ao desembarcar no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. O velocista esqueceu a credencial olímpica, que serve como visto para a entrada no País para a disputa dos Jogos.

Foi necessária a intervenção da Polícia Federal para liberar Powell, que justificou que o documento estava com o chefe da delegação jamaicana do lado de fora do aeroporto. Apesar do pequeno contratempo, Powell não se mostrou incomodado com a situação.

"Houve um pequeno problema na chegada, mas o pessoal da imigração foi solícito e profissional. Agora, estou preparado para dar sequência ao trabalho e assim levantar bem alto a bandeira jamaicana nos Jogos do Rio", disse ao jornal jamaicano, Gleaner.

Fora das provas dos 100m, da qual foi recordista mundial em 2007, Powell vai disputar apenas o revezamento 4x100m em 2016.

