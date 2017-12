Atleta ingere mais de 5 mil calorias por dia

Algumas das perguntas mais frequentes que Fernando Reis têm de responder na academia se referem à alimentação. A dieta é formada por mais de 5000 calorias diárias – uma pessoa normal consome entre 800 e 1500 calorias. Fernando faz quatro refeições por dia.

O café da manhã é formado por omelete (seis ovos, com clara e gema), um litro de suco de laranja e três pães com manteiga na chapa. Detalhe: ele gosta de passar manteiga em cima do pão.

No almoço ele come quatro bifes, arroz, feijão, batata e verdura. À noite, em geral, as refeições são feitas na casa da avó. A receita principal é um bife à parmegiana, do tamanho de um prato, com arroz e batata. Quase sempre o levantador toma uma lata de Coca-Cola. Antes de dormir, come a metade de uma lasanha.

Os pratos têm grande participação do pai, Horácio Reis, que também foi atleta e tratou de incentivar a carreira do filho. “Faço questão de preparar alguns pratos para saber como ele está e do que vai precisar. Estamos juntos”, diz. Ele é o diretor do Departamento de Levantamento de Peso do Esporte Clube Pinheiros há 13 anos.

Nos últimos meses a alimentação tem sido controlada por um médico. “O Fernando não tem problema de peso. Ele pode engordar. Hoje queremos que ele engorde com qualidade. Gordura não levanta peso. É prejudicial.”

Horácio Reis explica que alguns levantadores de peso têm uma protuberância na parede abdominal, que pode ser importante na hora das provas e treinamentos. Durante o levantamento, o abdômen é importante para dar pressão e sustentação. “Mas não é regra, os chineses são magros e conseguem levantar muito peso.” /G.J.