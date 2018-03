Atletas chineses em Sichuan escapam ilesos de terremoto A campeã asiática dos 100 metros com barreiras Liu Jing e outros 19 atletas olímpicos chineses que estavam em Sichuan quando aconteceu o terremoto da semana passada estão ilesos, disse nesta quarta-feira a agência de notícias estatal Xinhua. Liu, que nasceu em Sichuan e sagrou-se campeã da prova com barreiras em Doha em 2006, estava treinando com outros atletas na Província do oeste chinês. "Estão todos salvos", disse Zhu Ling, diretor do departamento de esportes de Sichuan, de acordo com a agência. Zhu disse que os atletas da equipe local também não se machucaram, apesar de alguns terem perdidos membros de suas famílias. "Todos os atletas da província estavam longe das áreas mais afetadas e escaparam rapidamente dos prédios quando o desastre aconteceu", disse. "A maioria dos atletas vive em prédios baixos e, no momento do terremoto, estavam dormindo ou se preparando para os treinos da tarde." A infra-estrutura desportiva da província não teve tanta sorte durante o terremoto e os tremores secundários, de acordo com Zhu. Um ginásio recém-construído, uma piscina e um estádio foram completamente destruídos, enquanto várias outras instalações foram danificadas ou não são mais seguras. Os ex-campeões olímpicos Deng Yaping e Gao Min, outro nativo de Sichuan, estavam em Mianyang na quarta-feira para visitar as crianças da cidade, que fica perto do epicentro do terremoto. As olimpíadas de Pequim começam no dia 8 de agosto. (Reportagem de Nick Mulvenney)