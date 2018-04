Atraso em obras para os Jogos Olímpicos ainda preocupa

Na reta final de preparação para os Jogos, o Rio ainda tem muito trabalho para entregar o que prometeu. A Linha 4 do metrô não está pronta, o velódromo tem o cronograma atrasado e o Engenhão passa por reformas sem prazo para terminar.

Até mesmo as instalações consideradas prontas estão inacabadas. O Troféu Maria Lenk, disputado no Estádio Aquático Olímpico, inaugurado às pressas no início do mês, foi fechado ao público e disputado em meio a obras, o que limitou até mesmo o uso de banheiros. Apesar disso, a Prefeitura do Rio anuncia que a obra está com índice de execução de "100%".

O Engenhão, que sediará as competições de atletismo e parte da disputa do futebol, passa por reforma. Ao custo de R$ 52 milhões, 15 mil cadeiras temporárias estão sendo instaladas atrás dos gols. A pista de atletismo será trocada. A partir de 16 de maio, acontecerá o campeonato Ibero-americano de Atletismo. Provavelmente, a competição será disputada em condições semelhantes às do Troféu Maria Lenk.

A situação do velódromo, no Parque Olímpico da Barra, é a que mais preocupa. A obra, cujo custo atingiu R$ 143 milhões em janeiro deste ano após aditivo de R$ 24,8 milhões, está com 85% de conclusão. O cronograma original previa inauguração ainda no ano passado. O evento-teste marcado para o fim deste mês foi cancelado. Entre as obras de mobilidade, a finalização do trecho olímpico do metrô é a que requer maior atenção.